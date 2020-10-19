РИАМО – 19 окт. В России изменились правила покупки ОСАГО, теперь полис можно приобрести в маркетплейсах — на специальных финансовых платформах, сообщают РИА Новости.

Такая возможность появилась после вступления в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

«Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене полиса на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать с водителя комиссию», - говорится в сообщении.

В июле президент России Владимир Путин подписал два закона о финансовых маркетплейсах. Такие платформы помогают дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний.

С 1 октября прежние правила возмещения по ОСАГО вернулись. Таким образом, если у виновника аварии просрочен техосмотр, то страховая компания может обязать его полностью выплатить компенсации.​