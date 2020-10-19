РИАМО - 19 окт. Отделения ЗАГС в Москве будут работать также и в новогодние праздники, благодаря этому жители мегаполиса смогут провести церемонию бракосочетания уже в первые дни нового 2021 года, подать заявление на регистрацию брака в столице можно в режиме онлайн – через единый портал госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Многие молодожены предпочитают жениться в сказочной атмосфере новогодних каникул. Для молодых в новогодние праздники будут открыты четыре отдела ЗАГС. В Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 1 можно подать заявление на 7 января», — сказал представитель пресс-службы управления ЗАГС Москвы.

Также можно будет подать заявление на проведение церемонии бракосочетания во Дворец бракосочетания №3 и Дворец бракосочетания №5. Они будут работать 8 января 2021 года.

Для регистрации рождения и смерти дежурные отделения ЗАГС будут открыты с 4 по 7 января. При этом 8 января для всех отделений, кроме дворцов бракосочетания №3 и 5, станет выходным днем.

Практика показывает, что свадьбы на праздники – популярная тенденция. Так, в минувшем году в преддверии новогодних празднеств в Москве поженились около 500 пар, а еще 50 пар заключили брак в Рождество.