РИАМО - 19 окт. В столичные школы после каникул возвращаются около 540 тысяч школьников – ученики начальных классов, а также обучающиеся в шестых – 11-х классах еще две недели будут обучаться в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Такая мера сейчас необходима, так как старшеклассники больше подвержены риску заражения новой коронавирусной инфекцией – две трети заболевших детей. Кроме того, такое решение уменьшит нагрузку на учебные заведения и обезопасит детей помладше. Остальным ученикам будут обеспечены все необходимые меры безопасности.

«Ученикам младших классов обеспечат дополнительные меры безопасности. С начала учебного года во всех столичных образовательных учреждениях регулярно проводят генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Также в учреждениях установили бактерицидные лампы закрытого типа, которые обеззараживают воздух, и дозаторы с антисептиком», - говорится в сообщении.

Кроме того, все учителя и сотрудники школы – охранники, сотрудники пищеблоков – должны будут носить средства индивидуальной защиты. Ученики могут носить маски по собственному желанию.

Для сокращения передвижений детей по зданию школы во всех учебных заведениях для отдельных классов был закреплен свой кабинет. Теперь ученикам не надо переходить в другие помещения для разных уроков – учителя приходят к ним сами.

Кроме того, в очном формате с понедельника возобновляются занятия и в колледжах. Работа кружков и секций в учреждениях дополнительного образования в этом режиме приостанавливается на две недели. При этом дошкольные группы продолжают работать по-обычному графику.