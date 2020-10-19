РИАМО - 19 окт. На сегодняшний день большая часть услуг в имущественно-земельной сфере столицы доступны в электронном формате — 23 из 35 услуг, оставшиеся 12 пока оказываются только офлайн, при этом уже в 2020 году планируется перевести их в онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря возможности подачи заявлений в онлайн-режиме процесс получения госуслуг стал проще и быстрее», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в первой половине этого года за госуслугами в данной области обратились около 50 тысяч граждан. При этом большинство подавало заявки в электронном виде.

В электронный формат первым делом были переведены самые востребованные у горожан услуги. Все они связаны с собственниками или арендаторами нежилых помещений или земельных участков.

«Всего юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Москвы на mos.ru доступно более 190 цифровых услуг и сервисов», — добавил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Возможность получить доступ к этим услугам онлайн крайне важна в условиях пандемии Covid-19.

Согласно данным статистики, представители бизнеса в сфере земельно-имущественных отношений чаще всего обращаются за услугой «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации». На втором и третьем месте у юридических лиц выдача копий правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов и предварительное согласование предоставления земельного участка. Все эти госуслуги можно получить онлайн.