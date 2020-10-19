РИАМО - 19 окт. Жители Подмосковья смогут найти работу в медицинских учреждениях региона с помощью нового сервиса, который появился на портале госуслуг Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, после запуска карты вакансий МФЦ стало ясным, что подобные сервисы пользуются популярностью у жителей.

«Объединение всех вакансий из одной сферы на едином ресурсе облегчает поиск работы соискателям, а для работодателей сокращает срок подбора необходимого специалиста», - сказал Рымар.

Сейчас карта показывает 1065 вакансий из 53 муниципалитетов. Она включает данные по всем бюджетным лечебно-профилактическим учреждениям Московской области. Этот список постоянно обновляется. Наибольшее число вакансий — в Одинцовском городском округе, Красногорске, Видном и Люберцах.

«Чтобы воспользоваться сервисом, нужно <...> выбрать лечебное учреждение, ознакомиться с условиями приема на работу и отправить резюме на электронную почту Mz-hr@mosreg.ru», - говорится в сообщении.

При отправке необходимо указать учреждение и позицию, которая интересна кандидату. Сервис показывает вакансии по кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, педиатрии, скорой помощи и другим.

Сейчас в регионе работает более 250 медицинских учреждений. Там трудятся более 110 тысяч медработников. В сентябре в Московской области заработала карта вакансий офисов МФЦ. Новый сервис также доступен на региональном портале госуслуг.