РИАМО - 19 окт. В новой Москве в поселке Вороновское в следующем году создадут первый роботизированный архив, он позволит обеспечить максимальную сохранность хранящихся там документов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сегодня работа городских хранилищ построена по принципу классического стеллажного хранения и ручного поиска, обработки, транспортировки и выдачи архивных дел», — заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди объектов, хранение которых будет обеспечено в новом современном архиве, — документы, подтверждающие трудовой стаж, образование, награды, родство, имущественные права жителей столицы.

Роботизированный архив обеспечат интеллектуальной системой, в основу которой легли современные информационные технологии. Здесь наладят роботизированную линия поиска, загрузки и выгрузки документов. Человек в этом архиве будет нужен только на этапе получения заявки, а также для выдачи архивного дела.

«Проект реализуется на площадке в 10 гектаров. До конца 2021 года планируется возвести гигантское фондохранилище, которое будет содержать порядка 100 миллионов единиц хранения», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, площадь здания архива — 59,6 тысячи квадратных метров. Также планируется возвести здание площадью 11 тысяч квадратных метров, в нем разместится центр управления архивом со специальными зонами для приема населения

Также в новом здании будет создана вся необходимая среда для более длительной сохранности документов. Например, там будет пониженное содержание кислорода. Объект будет обеспечен видеонаблюдением и системой учета контроля доступа, обеспечит конфиденциальность. Интегрированная система безопасности защитит персональные данные, хранящиеся в архиве.