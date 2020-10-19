РИАМО - 19 окт. В новой Москве в поселке Вороновское в следующем году создадут первый роботизированный архив, он позволит обеспечить максимальную сохранность хранящихся там документов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Сегодня работа городских хранилищ построена по принципу классического стеллажного хранения и ручного поиска, обработки, транспортировки и выдачи архивных дел», — заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Среди объектов, хранение которых будет обеспечено в новом современном архиве, — документы, подтверждающие трудовой стаж, образование, награды, родство, имущественные права жителей столицы.
Роботизированный архив обеспечат интеллектуальной системой, в основу которой легли современные информационные технологии. Здесь наладят роботизированную линия поиска, загрузки и выгрузки документов. Человек в этом архиве будет нужен только на этапе получения заявки, а также для выдачи архивного дела.
По словам заммэра, площадь здания архива — 59,6 тысячи квадратных метров. Также планируется возвести здание площадью 11 тысяч квадратных метров, в нем разместится центр управления архивом со специальными зонами для приема населения
Также в новом здании будет создана вся необходимая среда для более длительной сохранности документов. Например, там будет пониженное содержание кислорода. Объект будет обеспечен видеонаблюдением и системой учета контроля доступа, обеспечит конфиденциальность. Интегрированная система безопасности защитит персональные данные, хранящиеся в архиве.
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