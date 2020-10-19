РИАМО - 19 окт. На сайте ВДНХ появился виртуальный гид по отреставрированным достопримечательностям, который включает в себя 16 пунктов – фонтаны, павильоны и другие объекты, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Пользователь может найти в путеводителе объект, посмотреть фотографии, узнать информацию о месте и о том, как велись реставрационные работы.

«Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам. Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами комплексной программы возрождения ВДНХ», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что на территории ВДНХ завершили реставрацию на 16 объектах. Также на 10 достопримечательностях привели в порядок фасады и интерьеры, а на 23 объектах ведутся работы.

В гиде можно узнать о музее «Космос», уникальных фонтанах и цветущих аллеях. Все объекты реставрировались в несколько этапов. Павильон «Космос» открыли в 2018 году, там появился центр «Космонавтика и авиация». Фонтан «Каменный цветок» восстановили в 2018–2019 годах.