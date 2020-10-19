РИАМО - 19 окт. Боеприпасы времени Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в Одинцовском городском округе и в комплексе переработки отходов в Егорьевске, уничтожить их планируют в понедельник, сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 18:17 16.10.2020 от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовский в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ в лесном массиве около деревни Маслово в Одинцовском городском округе», - говорится в сообщении.

Другой боеприпас обнаружили на территории КПО в деревне Поцелуево в Егорьевске. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, уточняется в сообщении.

«Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано <...> на 19.10.2020», - заключается в материале.