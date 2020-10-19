РИАМО - 19 окт. За минувшие сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом, с начала пандемии в столице умерло 6009 человек, говорится в сообщении оперштаба Москвы.
При любых симптомах ОРВИ москвичам рекомендуется вызывать врача.
«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих» - говорится в сообщении
С начала пандемии в Москве выявили свыше 362 тысяч случаев коронавируса, выздоровели и вылечились свыше 273 тысяч пациентов с подтвержденным Covid-19.
В столице на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки ввели дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Так, в мегаполисе предприятия обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в городе не понадобится открывать дополнительные госпитали в непрофильных местах для лечения зараженных коронавирусом.
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
19 ОКТЯБРЯ
- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.
- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.
- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.
- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.
- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.
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