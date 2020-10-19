РИАМО - 19 окт. Облачная погода с прояснениями и небольшие дожди ожидаются в Московском регионе в понедельник, воздух прогреется до 2-7 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. <...>Максимальная температура воздуха в Москве 5-7, по области 2-7 градусов», - говорится в сообщении.

При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки, ветер западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 15 метров в секунду.

«Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60%», - говорится в сообщении.

Характер погоды в столичном регионе, по медицинской оценке, дискомфортный, влажно-прохладный с преобладанием гипоксического эффекта. Для метеочувствительных лиц, страдающих хроническими заболеваниями суставов, органов дыхания, особенно с сопутствующей дыхательной и кислородной недостаточностью, это наиболее неблагоприятные внешние условия, предупреждают специалисты.