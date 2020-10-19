РИАМО - 19 окт. Старинные тротуарные решетки со световыми призмами вернулись на историческое место в столичном Ананьевском переулке, их нашли во время благоустройства переулка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Две уникальные чугунные тротуарные решетки со вставками из световых призм были обнаружены под слоем асфальта во время устройства тротуаров», — сказал Бирюков.

Он добавил, что одна из решеток была почти целой, но сильно проржавела, сохранились только остатки световых призм. Другую нашли в более плохом состоянии, у нее не было иллюминаторов, были утрачены некоторые части.

В течение полутора месяцев рестовраторы столицы восстанавливали исторический вид решеток. Их отмыли от грязи, очистили от ржавчины, укрепили иллюминаторы, заделали трещины и установили имитации световых призм из триплексного стекла, объяснил Бирюков.

Для установки решеток было подготовлено бетонное основание и проложена гидроизоляция. Основание заглубили, что позволило установить решетки и каркас на уровне тротуарного покрытия.

По словам вице-мэра, в районе Сретенки решетки станут еще одной достопримечательностью.