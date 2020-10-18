РИАМО - 18 окт. Основатель столичного театра «Тень» Илья Эпельбаум скончался в 59 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

«Он умер сегодня днем. Он болел довольно тяжело. Это тот самый коронавирус. У него были тяжелые сопутствующие обстоятельства», — сказал поэт Лев Рубинштейн.

Дата и время прощания с режиссером пока неизвестны.

Илья Эпельбаум учился в Московском Высшем художественно-промышленном училище имени С. Г. Строганова, в 1988 году основал театр теней и кукол «Тень». Сооснователем также была Майя Краснопольская. Эпельбаум и Краснопольская поставили спектакли «Красные шапочки», «Гамлет для малышей», «Балет бумажных теней», «Волшебная дудочка» и другие.

Режиссер неоднократно становился лауреатом премии «Золотая Маска».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>