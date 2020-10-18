РИАМО - 18 окт. С 19 по 25 октября сотрудники «Мосприроды» проведут викторины, игры, ребусы, виртуальные экскурсии в рамках проекта #Природа_на_удаленке, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«На этой неделе экологи расскажут, как делают бумагу, какие бывают виды ульев. Москвичи узнают много полезной информации об экологических терминах, деревьях и кустарниках, смогут отправиться в виртуальное путешествие по водоемам Зеленограда и посетить выставку фоторабот», — отмечается в материале.

19 октября в 11:45 откроется онлайн-выставка фоторабот «Природные пейзажи» в соцсетях природных территорий «Тропарево», а в 16:30 пройдет викторина «Раз – орех, два – орех…» в соцсетях природных территорий «Москворецкий».

20 октября в 09:40 состоится экскурсия «Голубая лента Зеленого города: ручей Журавка» в соцсетях Крюковского лесопарка Зеленограда, в 11:45 можно будет отгадать ребус «О Деревьях» в соцсетях природных территорий «Тропарево», а в 18:00 пройдет игра «Продолжи поговорку» в соцсетях парка «Кузьминки-Люблино».

21 октября в 11:00 проведут занятие «Убрать листву нельзя оставить: продолжение» в соцсетях природных территорий «Измайлово» и «Косинский».

22 октября в 09:30 пройдет занятие «Международный день без бумаги» в соцсетях ЭПЦ «Московский эколог», в 18:00 будет игра «Годичные кольца» в соцсетях парка «Кузьминки-Люблино».

23 октября в 10:00 пройдет занятие «Нескучная ботаника» в соцсетях экоцентра «Скворечник», в 16:00 состоится викторина в честь Международного дня снежного барса «Семейство кошачьих» в соцсетях Бирюлевского дендропарка.

24 октября, в 09:30 проведут викторину «Сопоставь экологические термины с их определениями» в соцсетях ЭПЦ «Московский эколог», а в 15:00 – ребус «Щедрая осень» в соцсетях Интерактивного музея леса «Лесная сказка».

25 октября в 11:00 пройдет занятие «Nature English. Занимательная грамматика» в соцсетях природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», а в 16:00 – занятие «Такие разные улья» в соцсетях ЭПЦ «Пчеловодство».

Подробное расписание можно узнать на сайте «Мосприроды».