РИАМО - 18 окт. В Московской области в эти выходные прошли 53 ярмарки в 36 округах, для этого организовали 2 150 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Свою продукцию, в том числе эксклюзивную, представили фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из 32 регионов России: Московской, Ивановской, Белгородской, Смоленской, Владимирской, Тульской, Калужской, Липецкой, Ярославской, Тверской, Астраханской, Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Костромской областей, Алтайского края, Республики Дагестан, Башкортостана, Чувашии и других регионов.

«За выходные ярмарки посетило более 100 тысяч человек», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В Электростали, Луховицах, Серебряных Прудах состоялась тематическая ярмарка «Товары регионов России». Там можно было приобрести продукты питания, товары повседневного спроса, глиняную посуду, сувениры, изделия от мастеров-умельцев, саженцы, рассаду и не только.

Тематические ярмарки «Дары осени в Подмосковье» прошли в Егорьевске, Королеве и Долгопрудном, «Золотая осень – в Истре.

На ярмарках продавали традиционные подмосковные и привезенные с юга сезонные овощи и фрукты: от лука до кукурузы, а также хлеб и хлебобулочные изделия, травяные чаи, пряники, сыры, колбасы, замороженные полуфабрикаты, мед, кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустарников.

Социальную ярмарку «Ценопад» организовали в Королеве, тематическую «Социальную» — в Волоколамске, где действовали скидки на большинство продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Кроме того, ярмарки прошли в городских округах: Балашиха, Богородский, Власиха, Дмитровский, Ивантеевка, Красногорск, Рузский, Серпухов, Щелково. Жителям предложили сельскохозяйственную продукцию урожая 2020 года, молочную и мясную продукцию, колбасные изделия, специи, сухофрукты, выпечку и многое другое от производителей Московской области и соседних регионов.