РИАМО - 18 окт. В Троицком и Новомосковском округах столицы появилось около 170 тысяч рабочих мест в разных секторах экономики с момента присоединения к Москве, говорится в сообщении информационного портала комплекса градостроительной политики и строительства города.

Каждый год в новой Москве создается не менее 20 тысяч рабочих мест.

«С момента присоединения новых территорий к Москве количество рабочих мест увеличилось в 3 раза – до 255 тысяч. Таким образом, с учетом Инновационного центра «Сколково» было создано более 170 тысяч рабочих мест», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он отметил, что при развитии территорий нужно не только строить жилье, но и создавать инфраструктуру – социальную и коммерческую. По словам Жидкина, это позволяет создавать полноценную городскую среду для жизни, работы и досуга.

Больше всего рабочих мест создали в сфере потребительского рынка – 11,3 тысячи, в финансовой области – 5,4 тысячи, а также в сфере логистики, связи и транспорта – около 3,5 тысяч.