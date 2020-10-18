РИАМО – 18 окт. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что новые правила получения пенсий в России помогут пенсионерам, которые получают пенсию на карту, сообщает Nation News.

В России вступили в силу новые правила получения пенсий. Теперь дата получения пенсий не будет зависеть от банка.

«Теперь при переходе из одного банка в другой пенсионер может сам назначить дату, когда ему удобно получать пенсию. По большому счету, это незначительная деталь, но она может быть связана с личными обстоятельствами, пенсионер, например, назначает себе получение пенсии на пятое число, потому что именно в этот день ему нужно оплатить ЖКХ, ему так удобно», — сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что это изменение связано с удобством для жителей. На размер пенсии и надежность выплат это не повлияет.

Рязанский подчеркнул, что ежемесячно пенсии выплачивают 43 миллионам человек без всяких проблем. По его словам, это является главным достоинством пенсионной системы России. ​​