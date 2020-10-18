РИАМО - 18 окт. Академик РАН, директор НИИ имени Пастера Арег Тотолян объяснил, что снижение уровня антител к коронавирусу не означает снижение иммунитета, это значит, что имеющиеся тест-системы не выявляют антитела, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«У переболевших Covid-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, и они становятся недоступны диагностическим тест-системам, которые имеются в настоящее время в нашем распоряжении. Снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета», — сказал Тотолян

Снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета, потому в организме формируются «клетки памяти» и клетки, продуцирующие антитела. Они защитят человека при следующем заражении инфекцией.

Однако пока ученые только изучают вопрос клеточного иммунитета, поэтому все граждане, включая переболевших коронавирусом, должны соблюдать все меры профилактики Covid-19.

Ранее Тотолян рассказал, что примерно у 15% – 20% переболевших коронавирусом в течение одного-двух месяцев исчезают антитела.​

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.