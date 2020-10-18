РИАМО - 18 окт. Академик РАН, директор НИИ имени Пастера Арег Тотолян объяснил, что снижение уровня антител к коронавирусу не означает снижение иммунитета, это значит, что имеющиеся тест-системы не выявляют антитела, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Снижение уровня антител не означает исчезновение иммунитета, потому в организме формируются «клетки памяти» и клетки, продуцирующие антитела. Они защитят человека при следующем заражении инфекцией.
Однако пока ученые только изучают вопрос клеточного иммунитета, поэтому все граждане, включая переболевших коронавирусом, должны соблюдать все меры профилактики Covid-19.
Ранее Тотолян рассказал, что примерно у 15% – 20% переболевших коронавирусом в течение одного-двух месяцев исчезают антитела.
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Текстовая трансляция
18 ОКТЯБРЯ
- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.
- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:
- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.
- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .
- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.
- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:
- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.
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