РИАМО - 18 окт. О локдауне в российской системе образования речи не идет, образовательный процесс в школах сохраняется, предпринимается все необходимое, чтобы сохранить качество образования, несмотря на пандемию, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он отметил, что ведется постоянный контроль за ситуацией в регионах. Закрытых из-за Covid-19 школ около 0,31% - более 100-110 учреждений. Иногда на дистанционное обучение переводят отдельные классы.
«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения», — сказал Кравцов в интервью ТАСС.
Он добавил, что, если в регионах понадобится изменение образовательной программы, ведомство будет следить за процессом и давать рекомендации, чтобы ученики полностью освоили программу учебного года.
Кравцов отметил, что предпринимается все необходимое, чтобы сохранить качество образования.
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18 ОКТЯБРЯ
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