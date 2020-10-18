РИАМО - 18 окт. Голкипер футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов потерял сознание во время матча после удара коленом в голову, его госпитализировали с поля, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ФК «Олимп-Долгопрудный».

«Станислав был доставлен в городскую больницу Долгопрудного. Сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время Станислав Станиславович чувствует себя лучше.

Инцидент с сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова произошел на 21-й минуте матча с «Родиной». По итогам встречи «Олимп-Долгопрудный» победил со счетом 2:1.