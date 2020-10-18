РИАМО - 18 окт. На следующей неделе в общественном транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, выявлять нарушителей будут на всех станциях метро, также рейды пройдут в вагонах поездов подземки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД», — говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что на время поездки необходимо надевать маски и перчатки. Такая мера поможет снизить риск заражения коронавирусом. В случае симптомов ОРВИ или недомоганий нужно остаться дома и вызвать врача.

Людям с хроническими заболеваниями, жителям старше 65 лет и беременным рекомендовали соблюдать домашний режим.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.