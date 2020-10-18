РИАМО - 18 окт. На следующей неделе в общественном транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, выявлять нарушителей будут на всех станциях метро, также рейды пройдут в вагонах поездов подземки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Пассажирам напомнили, что на время поездки необходимо надевать маски и перчатки. Такая мера поможет снизить риск заражения коронавирусом. В случае симптомов ОРВИ или недомоганий нужно остаться дома и вызвать врача.
Людям с хроническими заболеваниями, жителям старше 65 лет и беременным рекомендовали соблюдать домашний режим.
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Текстовая трансляция
18 ОКТЯБРЯ
- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.
- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:
- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.
- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .
- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.
- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:
- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.
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