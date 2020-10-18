РИАМО – 18 окт. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высоко оценила выступление чемпионки Европы, двукратной чемпионки России в танцах на льду Яны Хохловой и актера Вячеслава Чепурченко в шоу «Ледниковый период», сообщает в воскресенье Газета.ru.

Хохлова и Чепурченко выступали под музыку из фильма «Семь жизней». Их выступление оценили на максимальное количество баллов.

«Так было здорово, так эффектно! И она, конечно, прелесть. Сколько лет ты должна была еще кататься в этом спорте. <…> Недооцененная, непонятая, такая способная!» — сказала Тарасова.

Тренер также оценила поддержки, которые выполнила пара. Тарасова назвала Хохлову и Чепурченко суперпрофессионалами.