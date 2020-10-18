РИАМО - 18 окт. Столичная прокуратура проводит проверку по факту причинения телесных повреждений четырехлетней девочке, ребенка доставили в медучреждение, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

У девочки, находящейся под опекой, обнаружили телесные повреждения.

«Прокуроры проверяют действия органов опеки и попечительства, а также дадут оценку действиям приемных родителей по исполнению возложенных на них обязанностей», — говорится в сообщении.

По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту.