РИАМО – 18 окт. В Минфине России предложили уменьшить количество работников МВД России на 10%, сообщает в воскресенье Федеральное агентство новостей.

Сокращение предлагают провести за счет перевода работников на гражданскую службу.

«Речь идет о сотрудниках органов внутренних дел, которые проходят службу в подразделениях, не связанных с выполнением правоохранительных функций, в том числе медицинских, учебных, финансовых, кадровых, юридических», — говорится в сообщении.

Минфин России также выступил с инициативой передать полномочия по регулированию процессов трудовой миграции и по координации госпрограммы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые живут за границей, в Минтруд России.

В Минфине РФ также предложили повысить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию – с 20 до 25 лет. Это может коснуться тех, кто проходил службу в органах внутренних дел. ​