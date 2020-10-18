РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Волонтеры подольского движения «Милосердие-Подольск» передали сладкие подарки воспитанникам дома-интерната ко Дню белой трости, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

День белой трости отмечался 15 октября. Это день, когда в мире вспоминают о достижениях и проблемах слепых и слабовидящих людей. Каждый год волонтеры движения «Милосердие-Подольск» в это время навещают своих друзей с проблемами зрения и слуха из Климовского дома-интерната.

«Текущий год изменил планы всех людей, в том числе и наши. В интернате опять карантин, встречи и посещения запрещены. Чтобы порадовать ребят, мы передали им подарки и конфеты. У Паши и Вики недавно были дни рождения, у Володи будет в этом месяце, поэтому ребятам передали еще отдельные подарки. Желаем им не унывать и продолжать свои творческие занятия», - говорится в сообщении.