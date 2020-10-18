РИАМО - 18 окт. Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом, сообщает Газета.ru.

«Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула», — отмечается в материале.

Некоторые пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, в дальнейшем полностью потеряли слух. Поэтому специалисты призвали медиков обращать внимание на изменение слуха пациента.

Однако нарушение слуха может быть следствием другого заболевания, поэтому гражданам стоит беспокоиться только при наличии других симптомов коронавируса.

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.