РИАМО - 18 окт. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и пожелал благополучия и здоровья, сообщается на странице комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с прекрасным профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!» — сказал Бирюков.

Он отметил, что работники отрасли делают город комфортным и безопасным: ремонтируют дороги, следят за чистотой, благоустраивают и озеленяют общественные места, наносят разметку.

Результат их работы и личная заслуга каждого – неповторимый облик российской столицы, которым восхищается весь мир.

«Спасибо за работу! Успехов вам, благополучия, здоровья и новых свершений на благо Москвы и москвичей!» — заключил вице-мэр.

День работников дорожного хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье октября с 2000 года.