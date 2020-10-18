РИАМО - 18 окт. В столице в детском саду Бутырского района обнаружили множественные ссадины у четырехлетней девочки, по этому факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Девочка сообщила, что повреждения ей причинил один из родителей. Воспитатели сообщили об этом в правоохранительные органы. Ребенка направили в больницу для проведения медицинского обследования.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также следователи проверят жилищные условия ребенка и исполнение обязанностей по его воспитанию», — сказала Иванова.

По факту побоев возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание» и по части 1 статьи 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ «Халатность».