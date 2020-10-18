РИАМО – 18 окт. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах целевого обучения в вузах и колледжах, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

«Согласно документу, устанавливается ответственность для образовательных организаций, направляющих абитуриентов на целевое обучение с последующим трудоустройством. При отказе в трудоустройстве такие организации теперь будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика», — говорится в сообщении.

Эти нормы сейчас действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учебу, кроме образовательных.

Число бюджетных мест для целевого обучения, выделяемое для субъектов РФ, будут согласовывать с органами государственной власти регионов.

Места на целевое обучение выделяет государство. Абитуриенты поступают в колледжи или вузы по направлениям будущих работодателей, учатся они бесплатно. После окончания обучения выпускник должен отработать не меньше трех лет в организации, которая организовала его обучение. ​