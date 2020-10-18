РИАМО - 18 окт. Столичные волонтеры выполнили более 1,3 тысячи заявок за три недели, всего горожанам помогают свыше 230 волонтеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Среди них (волонтеров – ред.) есть учителя, актеры, музыканты, журналисты, инженеры, юристы, программисты. В своем рабочем или учебном графике они находят время, чтобы помочь тем, кто вынужден сейчас оставаться дома», - говорится в сообщении.

По словам добровольца Максима Конева, у него получается совмещать волонтерство с работой актером и проводником в поезде. В среднем на выполнение одной заявки у него уходит примерно три часа, большая часть времени уходит на дорогу.

Некоторые заявки, которые получают волонтеры, связаны со знаковыми для семьи датами. Например, с серебряной или золотой свадьбой. Как отметил участник акции #МыВместе Азиз Джабаров, ему нравится поздравлять людей с праздником и делать его более радостным, даря цветы.

Подробная информация о том, как стать волонтером, доступна на сайте мывместе.мосволонтер.рф.​

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.