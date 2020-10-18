РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Два автомобиля столкнулись на улице Академика Доллежаля в подмосковном Подольске в воскресенье днем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«На улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики, у магазина «Пятерочка», столкнулись два автомобиля. Я видел аварию в районе 16:00. Сотрудники ДПС к тому времени уже были на месте», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 16:16, на данном промежутке автодороги движение не затруднено.