РИАМО - 18 окт. Писатель, литературный критик, экс-главный редактор журнала «Дружба народов» Алексей Михеев скончался на 68-м году жизни, сообщает «Российская газета».

«Для «Российской газеты» он был бессменным, безотказным и самым доброжелательным экспертом по новогодней теме «Слова года» (курировал группу «Словарь года в Facebook»), подводя итоги словотворчеству носителей русского языка за год», — говорится в сообщении.

Михеев окончил экономический факультет МГУ. Был сотрудником министерства культуры, работал в Академии наук и преподавал в РГГУ. Кроме того, писатель состоял в жюри национальной литературной премии «Большая книга».

Также Михеев работал на радиостанции «Эхо Москвы» в программе «Лит-парад» и был главным редактором журнала «Иностранная литература».​