РИАМО - 19 окт. Из-за пандемии коронавируса школьники с 6 по 11 классы в столице перейдут на удаленный формат обучения с понедельника, а у учеников первых-пятых классов возобновятся очные занятия, сообщает оперштаб Москвы.
Социальные транспортные карты младших школьников разблокируют, а льготный проезд для старшеклассников пока не доступен.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее объяснила, что такая мера поможет снизить посещаемость школ на 50%. Кроме того, страршеклассники больше подвержены заражению коронавирусной инфекцией, поэтому принято решение перевести их на дистанционное обучение.
Также переход старших учеников на дистанционное обучение позволит рассредоточить младшеклассников по школе. На входах в учебное учреждение обязательно будут измерять температуру, там же установят санитайзеры. Дети с признаками ОРВИ не будут допускаться к очным занятиям.
Кружки и секции в школах столицы продолжают функционировать очно, но занятия будут проходить для классов одной параллели. Во дворцах и центрах творчества занятия полностью приостановлены с понедельника, в том числе не будет и дистанционных занятий. По параллелям можно возобновить деятельность и группы продленного дня по решению школы и родителей.
Студенты московских колледжей начнут учиться очно с понедельника.
На время удаленного обучения льготники-школьники будут получать продуктовые наборы. По вопросам выдачи необходимо обратиться к классному руководителю
Частным школам рекомендовали организовать учебный процесс так же, как и в государственных.
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18 ОКТЯБРЯ
- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.
- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:
- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.
- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .
- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.
- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:
- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.
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