РИАМО - 19 окт. Из-за пандемии коронавируса школьники с 6 по 11 классы в столице перейдут на удаленный формат обучения с понедельника, а у учеников первых-пятых классов возобновятся очные занятия, сообщает оперштаб Москвы.

Социальные транспортные карты младших школьников разблокируют, а льготный проезд для старшеклассников пока не доступен.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее объяснила, что такая мера поможет снизить посещаемость школ на 50%. Кроме того, страршеклассники больше подвержены заражению коронавирусной инфекцией, поэтому принято решение перевести их на дистанционное обучение.

Также переход старших учеников на дистанционное обучение позволит рассредоточить младшеклассников по школе. На входах в учебное учреждение обязательно будут измерять температуру, там же установят санитайзеры. Дети с признаками ОРВИ не будут допускаться к очным занятиям.

Кружки и секции в школах столицы продолжают функционировать очно, но занятия будут проходить для классов одной параллели. Во дворцах и центрах творчества занятия полностью приостановлены с понедельника, в том числе не будет и дистанционных занятий. По параллелям можно возобновить деятельность и группы продленного дня по решению школы и родителей.

Студенты московских колледжей начнут учиться очно с понедельника.

На время удаленного обучения льготники-школьники будут получать продуктовые наборы. По вопросам выдачи необходимо обратиться к классному руководителю

Частным школам рекомендовали организовать учебный процесс так же, как и в государственных.

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.