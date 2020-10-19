РИАМО - 19 окт. С понедельника жители столицы могут посещать развлекательные заведения с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номера мобильного телефона, соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Регистрация доступна по номеру телефона. Горожане при входе в заведение будут сканировать QR-код или должны будут отправить СМС-сообщение на номер 7377.

Собянин ранее объяснил, что такая мера поможет выявлять людей, которые были в одном ночном клубе с зараженными коронавирусом. Их оповестят о риске заражения Covid-19 и попросят оперативно сдать тест на наличие инфекции.

Во всех общественных местах города остается обязательным требование ношения масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.

Из-за роста выявляемых случаев коронавируса в мегаполисе рекомендуется не покидать квартиру без необходимости людям с хроническими заболеваниями, горожанам старше 65 лет и беременным. Также организации столицы обязаны перевести не менее 30% работников на удаленный режим работы.

Власти Москвы уже зафиксировали снижение пассажиропотока на один миллион человек. По сравнению с прошлым годом, пассажиров общественного транспорта стало меньше на 39%.​

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.