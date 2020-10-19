РИАМО - 19 окт. С понедельника жители столицы могут посещать развлекательные заведения с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номера мобильного телефона, соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Регистрация доступна по номеру телефона. Горожане при входе в заведение будут сканировать QR-код или должны будут отправить СМС-сообщение на номер 7377.
Собянин ранее объяснил, что такая мера поможет выявлять людей, которые были в одном ночном клубе с зараженными коронавирусом. Их оповестят о риске заражения Covid-19 и попросят оперативно сдать тест на наличие инфекции.
Во всех общественных местах города остается обязательным требование ношения масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.
Из-за роста выявляемых случаев коронавируса в мегаполисе рекомендуется не покидать квартиру без необходимости людям с хроническими заболеваниями, горожанам старше 65 лет и беременным. Также организации столицы обязаны перевести не менее 30% работников на удаленный режим работы.
Власти Москвы уже зафиксировали снижение пассажиропотока на один миллион человек. По сравнению с прошлым годом, пассажиров общественного транспорта стало меньше на 39%.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
18 ОКТЯБРЯ
- Исследователи выяснили, что изменение слуха может свидетельствовать о заражении человека коронавирусом. Ряд пациентов с Covid-19 ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.
- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:
- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.
- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .
- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.
- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:
- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии