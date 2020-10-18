РИАМО - 18 окт. В столичном торговом центре на юге города девочка при спуске с эскалатора не удержала коляску с другим ребенком, дети упали и получили травмы, по этому факту инициирована проверка, сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Девочка хотела самостоятельно спустить коляску без помощи взрослых.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.