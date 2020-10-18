РИАМО - 18 окт. До конца 2020 года в столице планируют построить 8 детских садов и 16 корпусов школ, в городе также возводят поликлиники, социальные центры, спорткомплексы и школы искусств, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Солнцево строят корпус школы №1002 площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Все основные работы уже завершены, строители прокладывают инженерные сети», - говорится в сообщении.

На Новокосинской улице на востоке столицы готовится к открытию четырехэтажный корпус ГБОУ «Школа Новокосино» на 400 мест. Кроме того, до конца года построят школу на 1,9 тысячи мест в Левобережном районе на севере Москвы. В следующем году планируют ввести школу для 1,3 тысячи учеников у деревни Николо-Хованское. Ее строят на средства инвестора.

Новое здание территориального центра социального обслуживания готовится к вводу в эксплуатацию в деревне Котловка. В районе Солнцево в 2021 году завершат строительство поликлиники. Там будут принимать детей и взрослых. Новый корпус с отделением хирургии откроют появится у 218-й поликлиники на 1-й Напрудной улице на северо-востоке города.

Новое здание детской школы искусств имени М.И. Глинки построили в районе Печатники. Школа хореографии и изобразительных искусств откроется в Ломоносовском районе столицы.

В настоящее время идет подготовка документов нового детского сада в поселении Сосенское в ТиНАО. Кроме того, в следующем году в районе Соколиная Гора на востоке Москвы тоже построят детский сад.

В 2021 году физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной откроется в Чертанове Центральном. Еще один ФОК с бассейном также появится в районе Покровское-Стрешнево​.