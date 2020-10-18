РИАМО - 18 окт. Прокуратура столицы начала проверку по факту падения детей с эскалатора в торговом центре, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

«По предварительной информации, 17 октября 2020 года несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находился еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням эскалатора», — говорится в сообщении.

Во время проверки дадут оценку соблюдению организацией требований законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг, действиям родителей.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.