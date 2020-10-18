РИАМО - 18 окт. У пользователей платформы Московского инновационного кластера i.moscow появилась возможность заключать договоры в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Для того чтобы заключить договор между компаниями в сервисе «Биржа контрактного производства», теперь не нужно организовывать встречу и распечатывать бумажные копии. Оформить контракт можно с помощью электронной подписи в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, в настоящее время у платформы i.moscow свыше 18 тысяч пользователей из 73 регионов страны. Сервис мер поддержки стал самым популярным в 2020 году.

Новая возможность появилась и для создателей стартапов. Теперь на портале i.moscow они могут присоединиться к программам «Московский акселератор» и «Технологические конкурсы». Кроме того, с помощью дополнительной функции сотрудники могут управлять рабочими местами в коворкингах, рассказав о площадях, которые сдаются в аренду.

На сегодняшний день участниками Московского инновационного кластера стали около 12,5 тысяч организаций. ​