РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Пешеходную дорожку вдоль улицы Володи Дубинина в Подольске могут продлить в 2022-2023 годах по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой расширить и продлить дорожки (вдоль улицы Володи Дубинина) к пешеходному переходу на Литейной улице у дома №40. Он пояснил, что данное место очень оживленное и утром люди ходят по грязи.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело обращение по вопросу строительства тротуара вдоль автомобильной дороги в Подольске по улице Володи Дубинина и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор», - сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

Он добавил, что работы по устройству тротуара вдоль улицы Володи Дубинина включены в предварительный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы и будут выполнены при наличии финансирования и технической возможности.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.