РИАМО - 18 окт. В воскресенье в столице атмосферное давление понизилось до 734,5 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордно низкому значению для 18 октября, сообщается на сайте «Метеоновости».

Порывы ветра в городе усилились до 16 метров в секунду, на территории новой Москвы – до 14 метров в секунду.

«Атмосферное давление продолжает понижаться, в 13 часов на ВДНХ оно составило 979 гектопаскалей (734,5 миллиметра ртутного столба), что близко к рекордно низкому для 18 октября, которое составляет 972,9 гектопаскаля», — говорится в сообщении.

После 15 часов атмосферное давление начнет расти, ветер станет усиливаться еще больше. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.