РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. В поселке Томилино подмосковных Люберец произошел пожар в частном доме, возгорание тушили 19 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Восемнадцатого октября в 4:52 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Аксакова. В 7:25 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали пять единиц техники, 19 человек.