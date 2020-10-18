РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Пробка длиной более 2 километров образовалась в центре подмосковного Подольска в воскресенье днем, также движение затруднено на трассе А-107 и улице Индустриальной, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота на улицу Подольских курсантов с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения составляет около 20 километров в час.

Также движение затруднено на трассе А-107 и улице Индустриальной, Революционном проспекте, Советской улице и других.