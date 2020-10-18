РИАМО - 18 окт. ДТП с участием автомобиля Росгвардии произошло на Варшавском шоссе в Москве, никто не пострадал, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы Центрального округа Росгвардии.

«Автомобиль технического замыкания Росгвардии и гражданский транспорт получили механические повреждения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в аварии никто не пострадал.

Собеседник агентства также уточнил, что ДТП произошло в районе Чертаново Северное на юге Москвы по адресу: Варшавское шоссе, 128.