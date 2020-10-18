РИАМО - 18 окт. Жителям столицы старше 65 лет при переходе на удаленную работу автоматически оформляют больничный лист, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Работающие граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09», - говорится в сообщении.
Электронный больничный лист оформят сотрудники правительства Москвы. Они же проверят информацию о постановке на учет по беременности или наличии хронического заболевания. Номер больничного назовут в СМС-сообщении или по телефону. Оформить больничный также можно на сайте департамента здравоохранения при наличии хронического заболевания. В случае отказа необходимо самостоятельно обратиться в поликлинику.
Те, кто перешел на домашний режим, могут обратиться за помощью по номеру: +7 (495) 870-45-09. Например, дачникам предоставят дрова для отопления по льготной цене.
Москвичи старше 65 лет и с хроническими заболеваниями не могут пользоваться бесплатным проездом в транспорте до 28 октября.
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18 ОКТЯБРЯ
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