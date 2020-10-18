РИАМО - 18 окт. Жителям столицы старше 65 лет при переходе на удаленную работу автоматически оформляют больничный лист, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работающие граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09», - говорится в сообщении.

Электронный больничный лист оформят сотрудники правительства Москвы. Они же проверят информацию о постановке на учет по беременности или наличии хронического заболевания. Номер больничного назовут в СМС-сообщении или по телефону. Оформить больничный также можно на сайте департамента здравоохранения при наличии хронического заболевания. В случае отказа необходимо самостоятельно обратиться в поликлинику.

Те, кто перешел на домашний режим, могут обратиться за помощью по номеру: +7 (495) 870-45-09. Например, дачникам предоставят дрова для отопления по льготной цене.

Москвичи старше 65 лет и с хроническими заболеваниями не могут пользоваться бесплатным проездом в транспорте до 28 октября. ​

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.