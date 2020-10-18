РИАМО - 18 окт. В Московской области минувшей ночью местами прошел первый в этом сезоне мокрый снег, однако в основном в Подмосковье и столице прошли дожди, выпало до 29% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Циклон принес в центральные области европейской части России сильные осадки, которые местами перешли в мокрый снег.

«Снег отметили метеостанции Московской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Тверской областей», — говорится в сообщении.

В Московском регионе больше всего осадков выпало на юго-западе. В Серпухове выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 28,8% месячной нормы. Снег прошел в Волоколамске, Дмитрове, в районе Шереметьева, в Домодедове.

В столице за ночь выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы.

Месячная норма осадков в октябре составляет 59 миллиметров.