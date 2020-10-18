РИАМО - 18 окт. Жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать домашний режим во время пандемии, гулять и заниматься спортом на улице можно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, в группу риска попали люди с болезнями иммунной системы и кровообращения, перенесшие трансплантацию органов, инфаркт и инсульт, а также беременные и другие.
В настоящее время власти столицы не намерены вводить пропускной режим для прогулок, как это было весной. Гулять и заниматься спортом на улице не запрещается. Однако людям в группе риска рекомендуют не покидать дом, чтобы снизить риск заражения Covid-19.
Прилетающим из-за границы необходимо пройти тест на коронавирус в течение трех дней. Пока не пришли результаты, они должны оставаться дома. Прибывшим из регионов России соблюдать домашний режим не надо.
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Текстовая трансляция
18 ОКТЯБРЯ
- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:
- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.
- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .
- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.
- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:
- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.
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