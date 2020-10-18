РИАМО - 18 окт. Жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать домашний режим во время пандемии, гулять и заниматься спортом на улице можно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Соблюдать домашний режим необходимо людям с инсулинозависимым сахарным диабетом первого типа, хроническими болезнями легких (астма), бронхоэктазией, легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, болезнями почек, злокачественными новообразованиями», - говорится в сообщении.

Кроме того, в группу риска попали люди с болезнями иммунной системы и кровообращения, перенесшие трансплантацию органов, инфаркт и инсульт, а также беременные и другие.

В настоящее время власти столицы не намерены вводить пропускной режим для прогулок, как это было весной. Гулять и заниматься спортом на улице не запрещается. Однако людям в группе риска рекомендуют не покидать дом, чтобы снизить риск заражения Covid-19.

Прилетающим из-за границы необходимо пройти тест на коронавирус в течение трех дней. Пока не пришли результаты, они должны оставаться дома. Прибывшим из регионов России соблюдать домашний режим не надо. ​

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.