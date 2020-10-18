РИАМО - 18 окт. Футболист столичного ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что всем футболистам хочется играть в европейских топ-клубах, спортсмен оценил и свои шансы попасть в Европу, сообщает Газета.ru.

«Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. Кто-то не может без дома, без родного языка, это тоже надо учитывать. Мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе», — сказал Кучаев.

Он добавил, что учит английский. Ему это интересно хотя бы для того, чтобы понимать большинство людей на земле.​