РИАМО – 18 окт. В воскресенье в силу вступил приказ Минтруда России, согласно которому при смене банка для получения пенсии дата поступления средств может остаться неизменной, сообщает «Парламентская газета».

Дата поступления средств будет зависеть только от условий, установленных по согласованию с пенсионером.

«Конечно, это вызывало неудобство. Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — сказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Пенсионер может сам определить, как получать средства. Он может получать ее с помощью «Почты России» или через банк. О выборе или об изменении выбора нужно проинформировать Пенсионный фонд России с помощью либо письменного заявления, либо в электронном виде на портале госуслуг. ​​