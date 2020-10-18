РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Спортсмены из Подольска привезли 19 медалей с первенства Московской области по универсальному бою, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель команды «Скорпион».

В городском округе Мытищи с 16 по 18 октября прошло первенство Московской области по универсальному бою в возрастной категории 12-17 лет. Более 200 человек от команд Московской области приняли участие в соревнованиях.

«Сборная команда Подольска была представлена двумя командами «Скорпион» и «Факел» в общем количестве 20 человек, 19 из которых в различных возрастных и весовых категориях стали победителями и призерами. Поздравляем команду с хорошим результатом. Желаем дальнейших побед на всероссийских соревнованиях», - сказал собеседник агентства.

Руководители команд поблагодарили всех участников данного мероприятия, а также комитет по физической культуре и спорту администрации округа и ассоциацию спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики за помощь и поддержку.