РИАМО - 18 окт. В столице сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, которая подозревается в сбыте наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на улице Рассветная Аллея остановили молодую девушку, которая при проверке документов заметно нервничала. При личном досмотре гражданки было обнаружено и изъято 68 свертков с порошкообразным веществом общей массой 113 граммов», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в составе изъятого есть наркотическое средство – метилэфедрон. Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подозреваемую взяли под стражу.