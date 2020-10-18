РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 окт. В детской музыкальной школе подмосковного Дзержинского обучаются порядка 400 человек, в этом году школа отмечает 55-летие, сообщила глава округа Людмила Иванова.

Школу открыли в 1965 году.

«Сегодня в детской музыкальной школе обучаются 400 учеников. Среди них – победители областных, всероссийских и международных конкурсов, а также именные стипендиаты губернатора Московской области Андрея Воробьева. В прошлом году таких было трое», - написала Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Экскурсию по учреждению для Ивановой провела директор Татьяна Белова. В школе работают восемь отделений, трудится профессиональный коллектив. Там ведется портфолио, в котором фиксируются достижения воспитанников школы.

«В этом году музыкальная школа отмечает 55-летие. Юбилей мы обязательно отметим», - заключила Иванова.